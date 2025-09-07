نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم إنجليزي على أعتاب أوروبا.. ويقترب من الانتقال إلى أولمبياكوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة تكشف عن رغبة الأندية الأوروبية في اقتناص المواهب الإنجليزية الشابة، دخل نادي أولمبياكوس اليوناني في مفاوضات متقدمة مع بورنموث للتعاقد مع المهاجم الواعد زين سيلكوت-دوبيري، البالغ من العمر 20 عامًا، حسب ما أوردته شبكة Sky Sports.

المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على تفاصيل الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، ما يعني أن المهاجم الإنجليزي الشاب بات قريبًا جدًا من خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري اليوناني.

سيلكوت-دوبيري، الذي يتمتع بقدرات هجومية مميزة وسرعة عالية، يُعد أحد الأسماء الصاعدة في الكرة الإنجليزية، ويأمل في أن يجد فرصة أكبر للتألق وتطوير مستواه في بيئة أوروبية تمنحه دقائق لعب أكثر ومساحة لإثبات نفسه.

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أولمبياكوس لتجديد دماء الفريق بلاعبين شباب، فيما تسعى بورنموث لإعادة ترتيب صفوفها بإعارة أو بيع بعض المواهب الواعدة.