فـي تصفيات المونديال: فوز هزيل لإنجلترا وانتصار برتغالي بـ«نكهة سعودية»

برمنجهام ـ أ.ف.ب: قاد النجم الأربعيني كريستيانو رونالدو البرتغال المتوجة أخيرا بدوري الأمم الأوروبية لاستهلال مشوارها في تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم بفوز ساحق على أرمينيا بخماسية تناوب على تسجيلها ثلاثة لاعبين محترفين في الدوري السعودي، ذلك ضمن المجموعة السادسة، فيما حققت انجلترا فوزا هزيلا على نظيرتها أندورا 2-0 على ملعب «فيلا بارك» في برمنجهام السبت ضمن المجموعة الحادية عشرة. في يريفان، سجّل أهداف البرتغال كل من لاعب النصر السعودي جواو فيليكس (10 و62) وزميله في الفريق رونالدو 21 و46 ولاعب الهلال جواو كانسيلو (33). ورفع «الدون» رصيده الى 140 هدفا دوليا، كما سجّل 10 أهداف في آخر 10 مباريات رسمية لمنتخب بلاده. كذلك، بات في رصيد رونالدو 942 هدفا على المستوى الاحترافي على صعيدي النادي والمنتخب. وخاضت البرتغال أول ظهور لها منذ الوفاة المأساوية بحادث سير لنجم وسطها ديوجو جوتا في يوليو. واعتبر نونو تافاريش، الظهير الأيسر لنادي لاتسيو الإيطالي، أن هدف رونالدو في الدقيقة 21 يحمل دلالة خاصة، حيث إن الرقم 21 هو الرقم الذي كان يرتديه الراحل جوتا عند تمثيله لمنتخب بلاده. وأضف «نحن جميعا سعداء للغاية، لأن هذا يُظهر أن جوتا لا يزال معنا، وأنه كان حاضرا في تلك اللحظة. هدف رونالدو تحقق بفضله، وسيبقى دائما في قلوبنا، كما كان واضحا اليوم». من جانبه، كتب رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي «الخطوة الأولى أُنجزت» في إشارة إلى سعيه للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة.

وغاب عن تشكيلة البرتغال مهاجم ميلان الإيطالي رافايل لياو بسبب الإصابة، وكذلك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ديوجو دالوت بسبب مشكلة عضلية. وشارك لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي فيتينيا الذي ارتدى القميص رقم 21 تكريما لجوتا، أساسيا، في قرار اتُخذ من عائلة الأخير بحسب مدرب المنتخب، الإسباني روبرتو مارتينيس.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، هيمن البرتغاليون منذ انطلاقة المباراة، حيث بلغت نسبة استحواذهم الـ 74.9 في المئة.

ولم ينتظر الضيوف طويلا لانتزاع التقدم من كرة رأسية لفيليكس حولها الى المرمى إثر عرضية من كانسيلو (10).

وأضاف القائد رونالدو (40 عاما) الثاني بعد أن تابع كرة بيدرو نيتو العرضية في الشباك (21). ودكّ كانسيلو مرمى أصحاب الأرض بالثالث، ذلك بعد تسديدة لرونالدو تصدى لها الحارس في المرة الأولى قبل أن يتابعها الأول في الشباك (32).

وعزّز رونالدو غلّة بلاده بهدف رابع حمل الرقم 140 له على المستوى الدولي، من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة (46). وتوالت فصول الهيمنة البرتغالية عبر فرص عدّة لجواو نيفيش وبرونو فرنانديش، لكن فيليكس لم ينتظر طويلا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعدما ارتدت له الكرة من مدافع أرميني قبل أن يتابعها على دفعتين في المرمى (61). وتعادلت إيرلندا والمجر 2-2 ضمن المجموعة ذاتها.

العلامة الكاملة لانجلترا

وفي برمنجهام، سجل كريستيان جارسيا (25 خطأ في مرماه) وديكلان رايس (67) هدفي «الأسود الثلاثة». والفوز هو الرابع تواليا لإنجلترا في هذه التصفيات فرفعت رصيدها في صدارة المجموعة الى 12 نقطة مقابل 7 لوصيفتها صربيا الفائزة على لاتفيا خارج ملعبها 1-0 علما بأن صربيا خاضت مباراة أقل. أرجع المدرب الألماني توماس توخيل تراجع أداء فريقه جزئيا إلى الأجواء الجماهيرية، معتبرا أن الحضور الجماهيري الهادئ كان له تأثير واضح على الأداء، وقال «الأمر ليس سهلا، فالجماهير هنا تختلف كثيرا عن جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز». وأضاف توخل «بعد الهدف الأول، مررنا بفترة استمرت 10 أو 15 دقيقة شهدنا خلالها فقدانا كبيرا للكرة، وفقدنا التركيز والانضباط، لكننا في الشوط الثاني استعدنا توازننا، وكان يجب علينا تسجيل أهداف أكثر». خاضت انجلترا المباراة في غياب عدد من لاعبيها الأساسيين أمثال جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وكول بالمر وفيل فودن بداعي الإصابة. فيما شارك لاعب نوتنغهام فوريست إيليوت أندرسون في مركز خط الوسط بدلا من المخضرم جوردان هندرسون (35 عاما).

سيطر المنتخب الإنجليزي على مجريات اللعب تماما وبعد محاولات عدة أبرزها للجناح أيزي إيبيريتشي تصدى لها حارس أندورا ايكر ألفاريس (15)، افتتحت التسجيل بالنيران الصديقة عندما رفع جناح أرسنال الجديد نونو مادويكي كرة عرضية داخل المنطقة تابعها مدافع أندورا كريستيان جارسيا برأسه خطأ في شباك فريقه (25).

وانتظرت انجلترا منتصف الشوط الثاني لتضيف الهدف الثاني عن طريق كرة رأسية لديكلان رايس مستثمرا عرضية ريس جيمس (67).

وحقق المنتخب الانجليزي نتائج متواضعة حتى الآن بقيادة المدرب الألماني توماس توخل، فتغلب فريقه في أول مباراة رسمية له على ألبانيا 2-0 في مارس الماضي قبل أن يفوز على لاتفيا 3-0. ثم فاز بشق الانفس على أندورا 1-0 في يونيو في هذه التصفيات أيضا قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام السنغال 1-3 في مباراة ودية في يونيو. وفي المجموعة الثامنة، حققت النمسا فوزها الثالث تواليا في التصفيات بتغلبها على قبرص بهدف سجله مارسيل سابيتزر (54 من ركلة جزاء) ضمن الجولة الخامسة. وتحتل النمسا المركز الثاني برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات خلف البوسنة والهرسك التي اكتسحت مضيفتها سان مارينو بسداسية نظيفة.

ويتصدر البوسنيون المجموعة بـ 12 نقطة من أربع مباريات.