اعتراض على توقيع رسالة تعهد وانسحاب بطلات الخليج من المشاركة

قبل المشاركة فـي البطولة الخليجية للبادل

كتب ـ بدر الزدجالي:

اعتذر عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للبادل عن المشاركة في منافسات البطولة الخليجية خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بسبب الاجراء الذي اتخذته اللجنة العمانية للبادل بتوقيع رسالة تعهد واقرار في اجراء اداري جديد تشهده الاتحادات واللجان الرياضية بتوقيع لاعبيها على رسالة تعهد، مما اضطر لاعبي المنتخب الاساسي والذي يصف بالمستوى الاول لعدم المشاركة في هذه البطولة. وحقق منتخب المستوى الاول انجازات عديدة في منافسات البدل وخاصة منتخب النساء الحاصل على المركز الاول في النسخة الخليجية الاولى في العام 2022 بامارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وفي بطولة العام المنصرم 2024 بالكويت عبر القائمة المكونة من اللاعبات سارة البلوشية ومريم البلوشية وفاطمة النبهانية ومرح داوود ونوف العبدواني، وقد خلت القائمة الحالية المشاركة في قطر من القائمة المرشحة لنيل لقب فئة النساء. فيما اعتذر بعض الاعبين عن المشاركة بسبب الاصابة وانشغالهم بمهام آخرى وكذلك الحال في فئة الرجال، حيث تم استبدال جميع اللاعبين في المستوى الاول بلاعبين من المستوى الثاني ورغم عدم تحقيق لاعبي منتخب الرجال اي مراكز خلال المشاركات الخارجية السابقة الا ان المستوى العام للاعبين في تحسن، حيث يشارك اغلب اللاعبين على حسابهم الخاص في البطولات الخارجية وخاصة في بطولات دول منطقة الخليج واكتسبوا الكثير من الخبرات، وحققوا نتائج جيدة في المسابقات المحلية، وهناك لاعبون محترفون من لاعبي المنتخب الوطني موجودون في الدوري القطري للبادل لتمثيل احد الاندية. وتأتي هذه الاجراءات بعد الأزمات الاخيرة لمنتخب البادل في البطولة الخليجية بالكويت والتي شهدت الكثير من الاحداث والتي اشارت خلالها اللجنة في بيانها الذي تم توزيعه على اللاعبين وما صاحبت تلك المشاركة من خلافات بين الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين وتأثيرها على نتائج المنتخب الوطني. وكان رئيس اللجنة العمانية للبادل واعضاء مجلس ادارته قد اعلنوا في مؤتمر صحفي عن التشكيل الجديد لمنتخب الرجال والنساء للمشاركة في منافسات البطولة، حيث لم تعتمد خلالها اللجنة على جانب التصنيف في اختيار اللاعبين، وكذلك اختيار اصحاب المراكز الاولى في البطولات المحلية لتمثيل المنتخب في البطولات الخارجية واقتصر الاختيار على مجموعة من اللاعبين من اجل المشاركة فقط. وتضم القائمة المختارة لبعثة المنتخب المشاركة في البطولة كلا من النعمان بن سلطان النعماني، رئيس اللجنة العُمانية للبادل عادل بن أنور سلطان، عضو اللجنة والمدربين محمد الرواحي، ودانيل، والبيرتو. ويتكون منتخب المراحل العمرية من فراس جمعة، وحمزة اللواتي، وهادي اللواتي، وسلطان سلطان، ومحمد النبهاني، والمنتصر الحسني، ومحمد الخابوري، وعمار ياسر. أما منتخب الفتيات فيتكون من إيثار البلوشية، ولينا الزدجالية، وعائشة السليمانية، وجوهر الخروصية، وبسمة النعمانية، وغدير المعولية، وشهرزاد البركات، بينما يتكون منتخب الرجال من عبدالله الغساني، وعبدالله الجابري، وسامي حبيب، وحمود المحروقي، وزكريا السليماني، وعيسى السليماني، ومحمد الحضرمي، وعلي البوسعيدي.