باركولا يقود باريس إلى الفوز الرابع

باركولا يقود باريس إلى الفوز الرابعحقق باريس سان جيرمان فوزه الرابع تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ضيفه لنس بهدفين دون مقابل اليوم في الجولة الرابعة من المسابقة.

أحرز هدفي سان جيرمان المهاجم الدولي برادلي باركولا في الدقيقتين (15، و51) رافعا رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وبلغ رصيد سان جيرمان 12 نقطة في صدارة الدوري، في حين تكبد لنس خسارته الثانية بعد فوزين ليتراجع إلى المركز السابع بست نقاط.

وفي مباراة ثانية، حقق ليل فوزا صعبا على تولوز بنتيجة (2 - 1)، حيث أحرز كل من الدولي الجزائري نبيل بن طالب في الدقيقة (90) من ضربة جزاء، وإيثان مبابي في الدقيقة (90+8) ثنائية ليل، فيما سجل فرانك ماجري هدف تولوز الوحيد في الدقيقة (50).

وبهذا الانتصار رفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا قبل مواجهة ليون ورين لاحقا.

في المقابل، تلقى تولوز خسارته الثانية تواليا بعد الهزيمة القاسية أمام ضيفه سان جيرمان بنتيجة (3 - 6) في الجولة الماضية.