عرض ليبي لسيف الدين الجزيري والزمالك يحسم موقفه

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأيام القليلة الماضية شهدت اهتمام من أحد الأندية الليبية بالحصول على خدمات التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب تحفظ على الانتقال إلى الدوري الليبي بالرغم من عرض عليه أرقام مالية كبيرة.

وشدد، سيف الجزيري سيسعى للمشاركة في مباريات الزمالك المقبلة وفي حال استمرار استبعاده من الوارد رحيله عن الفارس الأبيض في يناير لأحد الأندية المصرية أو في الخليج.