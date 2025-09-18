نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب جيمس بارك معقل نيوكاسل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جيرارد مارتين – أندرياس كريستنسن – ب أو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط المحوري: مارك كاسادو – بيدري

الوسط الهجومي: رافينيا – فيرمين لوبيز – داني أولمو

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.