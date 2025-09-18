نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: الهدف المبكر يضمن الفوز على الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بهاء مجدي لاعب الزمالك السابق، أنه يتمنى حفاظ الفريق الأبيض على صدارة الدوري ومواصلة الأداء الجيد أمام الإسماعيلي في مباراة الغد.

وأكد مجدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن الهدف المبكر هو طريق الزمالك للفوز على الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري.

وأشار بهاء مجدي إلى أنه يستبعد إجراء تغييرات على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي، باستثناء شيكو بانزا.