«بيان صلاحية موقع» وراء سقوط مدير تنظيم حي الموسكي متلبساً بالرشوة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مدير التنظيم بحي الموسكي في القاهرة، أثناء وجوده داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة باب الشعرية، متلبساً بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وكشفت مصادر خاصة لـ «صوت الأمة» أن الأجهزة الرقابية تتبعت المتهم عقب ورود معلومات تفيد باتفاقه مع أحد أصحاب المصالح على تقاضي مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل تسليمه «بيان صلاحية موقع» لقطعة أرض بمنطقة الجامع الأحمر بدائرة الحي.

وأوضحت التحريات أن المتهم حصل على 40 ألف جنيه كمقدم للاتفاق، على أن يتسلم المبلغ المتبقي بعد إتمام الإجراءات، قبل أن تتم مداهمته وضبطه متلبساً.

كما تم عرض المتهم على جهات التحقيق، ومواجهته بالتسجيلات والتحريات التي أكدت الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.