تمساح حدائق الأهرام.. محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور عليه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - كشفت محافظة الجيزة ملابسات العثور على تمساح نيلي صغير في حدائق الأهرام، مشيرة إلى أنه بتاريخ الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 ورد بلاغ يفيد بالعثور على تمساح نيلي صغير الحجم أمام العقار رقم (69 س) بمنطقة حدائق الأهرام.

وقالت المحافظة في بيان لها إنه فور ورود البلاغ كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حي الهرم بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة التعامل مع البلاغ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضافت أن تنفيذًا لتكليفات المحافظ، انتقلت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة إلى محل الواقعة، حيث تم التقابل مع المبلِّغ (و. م)، المقيم بالعقار محل البلاغ، والذي أفاد بأنه أثناء خروجه من العقار شاهد تمساحًا صغيرًا فقام بربط فكه بقطعة قماش ووضعه داخل غرفة مغلقة لحين وصول الجهات المختصة.

وأوضحت أنه بالفحص من قبل اللجنة المتواجدة بالموقع تبيّن أن التمساح نيلي صغير الحجم يبلغ طوله من 90 إلى 100 سنتيمتر تقريبًا ، وتمت السيطرة عليه من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، والإدارة العامة للحماية المدنية (الإنقاذ البري)، وحي الهرم، ومديرية الطب البيطري، ونقابة العاملين بالصيد البري.

وأشارت إلى أنه تم تكميم التمساح وتسليمه إلى وحدة الحياة البرية التابعة لوزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار القواعد المنظمة للتعامل مع الكائنات البرية وحمايتها.

وأكدت محافظة الجيزة أن الواقعة تمت السيطرة عليها بالكامل ولا تدعو للقلق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مع متابعة الموقف لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث والتأكد من سلامة البيئة السكنية للمواطنين.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم تربية أو اقتناء أي حيوانات أو كائنات برية ذات طابعٍ مفترس داخل المنازل أو المناطق السكنية، لما تمثله من خطورةٍ على الأرواح والسلامة العامة، فضلًا عن مخالفتها للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.

ودعت المحافظة إلى سرعة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة أو مشاهدات لكائنات غير مألوفة عبر الخطوط الساخنة أو الجهات المختصة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة.