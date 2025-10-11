القدس المحتلة ـ د.ب.أ: اقتحم وزير الأمن القومي «الإسرائيلي» إيتمار بن جفير، صباح أمس المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة «الإسرائيلية». ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، إن «المستعمرين بقيادة المتطرف بن جفير اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية، تزامنًا مع ثاني أيام عيد العرش العبري».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بن جفير يقتحم «الأقصى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.