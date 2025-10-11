العالم اليوم - إشادة أميركية بمصر والسيسي.. ماذا قال روبيو؟

انتم الان تتابعون خبر إشادة أميركية بمصر والسيسي.. ماذا قال روبيو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 03:24 مساءً - أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدور مصر الذي ساهم في التوصل إلى اتفاق غزة، وذلك خلال اتصال بنظيره المصري بدر عبد العاطي.

وأثنى روبيو على "الدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، الذي ساهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي".

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع روبيو، الجمعة.

وناقش الوزيران الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لإنهاء حرب غزة.

كما أشارا إلى "التنسيق والتعاون المتميز القائم بين السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب".

وحسب بيان الوزارة، تحدث عبد العاطي وروبيو بشكل مستفيض عن الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التي ستعقد برئاسة مشتركة بين السيسي وترامب، والمشاركة الدولية في القمة، فضلا عن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي قمة شرم الشيخ "حدثا تاريخيا فريدا من نوعه"، مشيدا بدور مصر والسيسي.

وأشار عبد العاطي إلى "التقدير البالغ الذي يكنه الرئيس المصري لنظيره الأميركي ولخطة السلام التي طرحها"، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض خلال المرحلة الأولى أو الثانية.

كما نوه وزير الخارجية المصري إلى أن الاتفاق "يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني".

وأكد عبد العاطي أن "هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وتستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية"، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين "سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة".