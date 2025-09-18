نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الخميس نظيره فريق نابولي الإيطالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة الليلة، والتي ستنطلق عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

سبق أن تقابل الفريقان من قبل في بطولة دوري أبطال أوروبا في 4 مباريات، فاز فريق مانشستر سيتي في مباراتين وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا كانت في دور المجموعات خلال عام 2017، وانتهت بفوز فريق مانشستر برباعية مقابل هدفين.

يذكر أن فريق نابولي الإيطالي خاض 10 مباريات خارج ملعبه أمام الفرق الإنجليزية قبل مواجهة الليلة، لم ينجح في تحقيق الفوز، حيث خسر في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات.