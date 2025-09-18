نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «دي بروين» أمام أصدقاء الأمس.. تشكيل نابولي المتوقع في مباراة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق نابولي الإيطالي مساء اليوم الخميس ضيفا على نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في إطار مباريات الذهاب من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي المباراة أمام كتيبة بيب غوارديولا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فاليا ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أليساندرو بونجيورنو – سام بوكيما – ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا – ماتيو بوليتانو – كيفن دي بروين – فرانك أنجويسا.

خط الهجوم: راسموس هويلوند - سكوت مكتوميناي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية.

يذكر أن فريق نابولي الإيطالي ضم اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين قادما من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.