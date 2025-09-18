نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي، مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الأولى من ذهاب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يقترب بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من خوض مباراة الليلة أمام فريق نابولي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: جفارديول – جون ستونز – خوسانوف – ريكو ليويس.

خط الوسط: رودري – تيجاني رايندرز – بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: دوكو – هالاند – فيل فودين.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن مباراة الليلة سوف تذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، وذلك بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.