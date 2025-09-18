نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي أمام الزمالك والتي تجمعهم ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الإسماعيلي

وسجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الأول أمام الإسماعيلي في الدقيقة 8 بعد ركلة جزاء نفذها بنجاح في الشباك.

ويسعى الزمالك للفوز على حساب الإسماعيلي من أجل التواجد على صدراة الدوري على حساب المصري.

وجاء تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحى

‎خط الدفاع: عمر جابر * محمد اسماعيل * حسام عبد المجيد * محمود بنتايك.

‎خط الوسط: نبيل دونجا * عبد الله السعيد.

‎خط الوسط الهجومى: ناصر ماهر * أدم كايد * خوان الفينا.

‎مهاجم وحيد: عدى الدباغ.