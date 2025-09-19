نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة النادي الملكي استعدادًا لمواجهة إسبانيول غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025/2026.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو المواجهة المرتقبة، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط تطلعات ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو، إندريك.

