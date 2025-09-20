نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره إسبانيول مساء اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل الملكي صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في أربع مباريات، فيما يحتل فريق إسبانيول المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.