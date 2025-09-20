نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إسبانيول مساء اليوم السبت 20-9-2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في خامس جولات الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.