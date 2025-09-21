نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباميكانو يعرض نفسه على ريال مدريد مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، طلب من وكيل أعماله فتح قنوات اتصال مع نادي ريال مدريد من أجل الانضمام إلى صفوفه خلال صيف 2026، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد أوباميكانو مع النادي البافاري في يونيو 2026، دون أن يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد، ما يفتح الباب أمام رحيله مجانًا بعد نهاية عقده.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد كانت قد وضعت اللاعب تحت المجهر منذ أربع سنوات عندما كان يدافع عن ألوان لايبزيغ، قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة أنّ خيار التعاقد مع أوباميكانو مطروح على طاولة النادي الملكي، رغم وجود خطط أخرى في سوق الانتقالات المقبل، حيث يدرس ريال مدريد أيضًا إمكانية ضم إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، الذي رفض بدوره عروض تجديد عقده مع "الريدز" مفضلًا خوض تجربة جديدة.

اللاعبان أوباميكانو وكوناتي سبق لهما اللعب معًا في لايبزيغ، وقدما شراكة دفاعية لافتة جذبت اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

وأضافت ماركا أنّ إدارة بايرن ميونخ تحركت متأخرة في محاولة لإقناع المدافع البالغ من العمر 26 عامًا بتمديد عقده، إلا أنّ اللاعب يبدو حاسمًا في رغبته بالرحيل وخوض تجربة جديدة مع ريال مدريد.