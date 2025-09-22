نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: الاتحاد الجيبوتي استقر على ملعب مواجهة مصر في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، ان الاتحاد الجيبوتي قرر أن يكون ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء هو معقل مباراة جيبوتي أمام مصر، في الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال يحيى: الاتحاد الجيبوتي حدد الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المغرب، موعدًا لمواجهة منتخب مصر وذلك يوم 8 أكتوبر المقبل، والملعب نفسه استضاف مباراة مصر أمام إثيوبيا في تصفيات المونديال أيضًا.

