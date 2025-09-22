نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: اتحاد الكرة صرف الدفعة الأولى من مستحقات حكام الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف الدفعة الأولى من مستحقات حكام الدوري الممتاز عن الموسم الحالي 2025 – 2026.

طارق يحيى: اتحاد الكرة صرف الدفعة الأولى من مستحقات حكام الممتاز

وقال يحيى: اتحاد الكرة عمل خلال الساعات الماضية على صرف مستحقات أول 5 جولات من مسابقة الدوري الممتاز للحكام الذين شاركوا في إدارة مباريات تلك الجولات.

وأضاف: حوّل اتحاد الكرة المستحقات الخاصة بالحكام إلى لجان الحكام الفرعية بالمحافظات، لتتولى كل لجنة صرف مستحقات الحكام التابعين لها سواء بإيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالحكام، أو صرفها لهم يدويا.

