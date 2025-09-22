نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع عينه على كوناتي.. وخيارات أخرى لتعزيز الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

يواصل ريال مدريد مراقبة وضعية المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي قد يصل إلى سانتياغو برنابيو كلاعب حر في صيف 2026. مصادر مطلعة من داخل مدينة فالديبيباس الرياضية أكدت أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بإمكانية ارتداء نجم ليفربول قميص النادي الملكي.

الإدارة الفنية، بقيادة فلورنتينو بيريز، تعمل منذ فترة على تجديد الخط الخلفي الذي عانى من مشاكل واضحة في المواسم الأخيرة. انتهاء عقد كوناتي يفتح أمام ريال مدريد فرصة ذهبية في السوق قد لا يتردد الرئيس في استغلالها.

مارك غيهي.. البديل الواعد

لا يقتصر اهتمام ريال مدريد على كوناتي فقط، بل يمتد أيضًا إلى مدافع كريستال بالاس، مارك غيهي، أحد أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة. اللاعب كان هدفًا لليفربول الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو، لكن الصفقة لم تكتمل. ورغم ذلك، تشير تقارير إلى أن غيهي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على اللعب في آنفيلد.

مع ذلك، تؤكد مصادر مقربة من النادي أن التعاقد معه لن يتم إلا إذا أبدى اللاعب مرونة، إذ يرفض بيريز الدخول في مزايدات مالية أو دفع مبالغ خيالية. اللاعب يبلغ من العمر 25 عامًا وما زال أمامه مستقبل طويل.

اسم جديد على الطاولة: أوباميكانو

الصحفي خوسيه فيليكس دياز من ماركا كشف أن اسم الفرنسي دايوت أوباميكانو طُرح أيضًا داخل مكاتب ريال مدريد مؤخرًا، حيث عُرض على النادي وقد يشكل خيارًا إضافيًا.

تجديد من الداخل

إلى جانب البحث عن صفقات خارجية، ينظر النادي أيضًا إلى مواهبه الخاصة. فجاكوبو رامون، لاعب فريق كومو الإيطالي، قد يعود إلى مدريد بفضل بند إعادة الشراء مقابل 8 ملايين يورو. أما جوان مارتينيث، الذي تعافى من إصابة خطيرة في الركبة، فقد أثبت جاهزيته وأصبح خيارًا مطروحًا أمام تشابي ألونسو للمستقبل القريب.

الصيف المقبل سيكون حاسمًا

رحيل كل من دافيد ألابا وأنطونيو روديغر مع نهاية الموسم يضع خط الدفاع في قلب أولويات ريال مدريد. وبين كوناتي، غيهي، أوباميكانو، والمواهب الداخلية، تبدو ملامح ثورة دفاعية وشيكة في صفوف بطل أوروبا.

