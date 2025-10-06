نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. «التضامن».. دعم مستمر لأسر الأبطال وغرس لقيم الانتماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعيد مصر ذكريات أيام مجيدة سطّر فيها أبناؤها ملحمة من البطولة والتضحية. وبينما تتجدد الاحتفالات بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن دعم أسر الشهداء والمصابين، ورعاية المحاربين القدماء، هو امتداد طبيعي لتلك الروح الوطنية التي توحّد فيها الشعب خلف جيشه في لحظة تاريخية لا تُنسى.

رعاية شاملة لأسر الشهداء والمصابين

منذ تأسيسها، تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا خاصًا بأسر من ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا في سبيل الوطن، وتقدم الوزارة منظومة دعم متكاملة تشمل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي والخدمات الصحية والتأهيلية، إلى جانب تسهيل حصولهم على الامتيازات المعيشية المختلفة.

وتعمل الوزارة على التواصل الدائم مع هذه الأسر، سواء من خلال مكاتبها الميدانية أو فرق المتابعة المحلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكرامة وإنسانية، تأكيدًا على أن رعاية أبطال الوطن وعائلاتهم ليست مجرد واجب وظيفي، بل رسالة وطنية وإنسانية.

غرس قيم أكتوبر في نفوس الأجيال الجديدة

لا تقتصر جهود «التضامن» على الرعاية والدعم المادي فقط، بل تمتد لتشمل البعد التربوي والوطني داخل مؤسسات الرعاية ودور الأيتام والمدارس المجتمعية التابعة لها.

فبالتزامن مع ذكرى النصر، تنظم الوزارة فعاليات توعوية وثقافية تستعرض بطولات حرب أكتوبر، وتعرّف الأطفال والشباب بقيم الانتماء والفداء، وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات، لتظل تلك الروح حاضرة في وجدان الأجيال الجديدة.



روح النصر.. حاضرة في برامج الحماية الاجتماعية

تؤكد وزارة التضامن أن ذكرى أكتوبر تمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل بنفس الروح الجماعية والوطنية التي صنعت النصر، فبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة اليوم، من «تكافل وكرامة» إلى المبادرات المجتمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تقوم على مبدأ التضامن والتكاتف بين أبناء الوطن.

وكما كان تلاحم الشعب والجيش سر النصر في 1973، تواصل الدولة اليوم بناء حاضرها ومستقبلها بروح التعاون والمسؤولية المشتركة.

ذكرى لا تنسى.. ومسيرة لا تتوقف

في السادس من أكتوبر من كل عام، لا تكتفي مصر بترديد الشعارات والاحتفال بالأمجاد، بل تواصل السير على نفس النهج الذي صنع النصر: الإيمان بالوطن والعمل من أجله.

ومن قلب هذه الروح، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي أداء دورها في دعم المجتمع بكل فئاته، لتبقى بطولات أكتوبر مصدر إلهام، وتبقى رعاية أسر الأبطال عنوانًا للوفاء.