وزير الخارجية يلتقي رئيسة المؤتمر العام لليونسكو والمندوبة الدائمة لرومانيا لدى المنظمة

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، بالسفيرة المندوبة الدائمة لرومانيا لدى اليونسكو ورئيسة المؤتمر العام للمنظمة، وذلك خلال زيارته إلى باريس للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، يأتي ذلك في إطار تواصله المكثف مع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للجهود التي تبذلها رومانيا في دعم أهداف اليونسكو، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والتنسيق القائم بينهما في المحافل الدولية. كما استعرض رؤية المرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني لتطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها في دعم التعليم والثقافة وحماية التراث العالمي، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون البنّاء مع رومانيا في إطار عضويتهما الفاعلة باليونسكو.