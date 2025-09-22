نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأقرب لحصد الكرة الذهبية.. ماذا قدم عثمان ديمبيلي في الموسم الماضي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية «ballon d'or»، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على مسرح دو شاتليه، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويقترب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي من حصد لقب الأفضل في العالم عن الموسم الماضي، وذلك بعد تفديمه أداء رائع مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز ما قدمه اللاعب اللاعب عثمان ديمبلي مع فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي 2024-2025.

خاض اللاعب عثمان ديمبلي 53 مباراة في الموسم الماضي، نجح في المساهمة بـ 51 هدفا في كافة البطولات التي شارك فيها فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

سجل اللاعب عثمان ديمبلي 35 هدفا رفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي، وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق الفرنسي.

نجح ديمبلي في حصد لقب أفضل لاعب في فرنسا الموسم الماضي، وذلك بعد إحرازه لقب هداف الدوري الفرنسي.

حصد ديمبلي العديد من الألقاب المحلية والقارية مع فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، أبرزها:

دوري أبطال أوروبا.

كأس السوبر الأوروبي.

المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.

الدوري الفرنسي.

كأس السوبر الفرنسي.

كأس فرنسا.

ومن المقرر أن تذاع مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية عبر قناة بي إن سبورتس نيوز HD، بصورة مجانية وحصرية في الوطن العربي.

يذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، مرشح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وكذلك لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

