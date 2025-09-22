نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تزين ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي الأهلي السعودي صاحب الأرض قميصه الأساسي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

