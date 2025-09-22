الرياضة

الأهلي يدعو الجمعية العمومية يومي 30 و31 أكتوبر لانتخاب مجلس إدارة جديد

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي يدعو الجمعية العمومية يومي 30 و31 أكتوبر لانتخاب مجلس إدارة جديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يدعو الجمعية العمومية يومي 30 و31 أكتوبر لانتخاب مجلس إدارة جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب،في اجتماع اليوم، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة


وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا