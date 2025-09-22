نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدعو الجمعية العمومية يومي 30 و31 أكتوبر لانتخاب مجلس إدارة جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب،في اجتماع اليوم، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة



وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.