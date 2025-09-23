نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوجه طلبًا إلى الزمالك بشأن إعلانات زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي قدم للجنة شؤون اللاعبين اليوم، ما يثبت اتفاقه مع مسؤولي الزمالك على عدم حصول النادي على نسبة من المبالغ المالية لإعلانات نجله.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن والد زيزو أكد على اتفاقه مع مسؤولي الزمالك على حصول اللاعب على المبالغ المالية الخاصة بالإعلانات كاملة، دون خصم نسبة لصالح النادي.

وواصل، لجنة شؤون اللاعبين، تطالب الزمالك بتقديم مستندات تفيد بأحقية النادي في الحصول على نسبة من الإعلانات التي قام بتصويرها اللاعب.