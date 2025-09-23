الرياضة

أغلى صفقة بيع.. الأهلي يشترط مبلغًا ضخمًا لرحيل إمام عاشور في يناير

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغلى صفقة بيع.. يشترط مبلغًا ضخمًا لرحيل إمام عاشور في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد النادي الأهلي، موقفه من فكرة بيع إمام عاشور حال وصول عرض خارجي مغرٍ لشراء عقد اللاعب في فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وحسب برنامج “الكورة مع فايق” فأن إدارة الأهلي ترحب برحيل إمام عاشور في ميركاتو يناير ولكن بشرط تلقي عرض بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار.

وأشار المصدر نفسه إلى أن حال جلب آدم وطني وكيل إمام عاشور، عرضًا قويًا بهذا المبلغ المذكور فسوف تتم الموافقة على رحيل اللاعب.

ويتطلع مسؤولو الأهلي، ليكون إمام عاشور أعلى صفقة بيع في تاريخ النادي الأحمر.

