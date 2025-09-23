نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز أمام الأهلي السعودي في كأس القارات الثلاث والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الأهلي السعودي في ربع نهائي كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، أو ما يسمى بكأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية، مباراة الليلة بين بطل آسيا فريق الأهلي السعودي ونظيره فريق بيراميدز بطل إفريقيا في النسخة الماضية.

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر منصة شاهد بصوت المعلق الرياضي أحمد النفسية.

ومن المقرر أن يتوج الفائز من مباراة الليلة بين فريق الأهلي السعودي ونظيره فريق بيراميدز ببطولة كأس القارات الثلاث.

يذكر أن فريق بيراميدز نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الدور الأول من كأس القارات للأندية، وذلك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.