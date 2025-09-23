نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري الممتاز | قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود.. ظهور أحمد عبد القادر لأول مرة وغياب بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

الدوري المصري الممتاز | قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود.. ظهور أحمد عبد القادر لأول مرة وغياب بن رمضان.

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حرس الحدود عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نايل.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي لأول مرة خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على نادي سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الجولة الماضية.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود

وشهدت قائمة النادي الأهلي مفاجأت قوية للغاية حيث تم استبعاد عدد من لاعبي القوام الأساسي للفريق ضد حرس الحدود لأسباب مختلفة أبرزهم زيزو، وأفشة، وأمام عاشور، ومحمد علي بن رمضان، وأحمد نبيل "كوكا"، وأحمد رمضان بيكهام.

كما تواجد عدد من اللاعبين الناشئين ضمن قائمة الفريق، بجانب انضمام أحمد عبد القادر جناح الفريق للقائمة لأول مرة خلال الموسم الحالي منذ فترة طويلة.

وأعلن الكابتن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة الأحمر لمواجهة حرس الحدود.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى :- محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

خط الدفاع :- ياسين مرعي - عمر كمال - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - محمد هاني - مهند أيمن.

خط الوسط :- أحمد رضا - مروان عطية - محمد رأفت - هشام مصطفى - أليو ديانج.

خط الهجوم :- محمود "تريزيجيه" - محمد شريف - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - طاهر محمد - جراديشار - حمزة عبد الكريم.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتقام المباراة على ملعب الكلية الحربية، بقيادة الحكم محمود ناجي حكم الساحة، وعبد العزيز السيد حكم للفار.

ويحتل النادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بعد خوض 6 مباريات.