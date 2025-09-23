نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية أكتوبر | رسميا..الأهلي يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الأهلي.. تحديد موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات

نهاية أكتوبر | رسميا..الأهلي يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة.

يستعد النادي الأهلي لخوض انتخابات مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة القادمة، وأعلن النادي الأهلي عن موعد فتح الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الجديد.

موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأهلي

وكان النادي الأهلي قد كشف في وقت سابق عن اختيار النادي الأهلي ليوم 31 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، على أن تقام الانتخابات يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

ترشح الخطيب

وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق نيته في عدم الترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس النادي الأهلي.

ولكن حتى الآن لم يحسم الكابتن محمود الخطيب أمره من النزول، حيث يؤجل الخطيب قراره النهائي الذي سيعلن عنه بعد أيام، وذلك بعد أن عاد من أداء مناسك العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

مجلس إدارة الأهلي

ويتولى الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم، حيث عمل كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب للرئيس.

بطولات الخطيب مع الأهلي

وفاز الكابتن محمود الخطيب مع فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 مناسبات.

الجمعية العمومية

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت يوم الجمعة الماضية على تعديلات لائحة النادي لخوض الانتخابات.