نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي السعودي في نهائي كأس القارات الثلاث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء ضيفا على نظيره فريق الأهلي السعودي، وذلك في إطار مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية، أو ما يسمى بنهائي كأس القارات الثلاث.

يطمح فريق بيراميدز في مواصلة المشوار والعبور نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية، ومن ثم التتويج بلقب كأس القارات الثلاث للأندية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش المباراة أمام كتيبة الأهلي السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، فيستون مايلي، عبد الرحمن مجدي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر منصة شاهد بصوت المعلق الرياضي أحمد النفسية، كما ستنقل عبر قناة الفيفا على موقع اليوتيوب.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه من مباراة فريق كروز آزول المكسيكي أمام بطل كوبا ليبرتادوريس، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية.