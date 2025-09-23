نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات الثلاثاء 23- 9- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأبرزهم مواجهات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتليتك بلباو ضد جيرونا؛ في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفانتى ضد ريال مدريد، الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN SPORTS 1.

إشبيلية ضد فياريال، الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أهم مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي ضد لينكولن سيتي – العاشرة إلا ربع مساء، على قناة beIN Sports 4.

ليفربول ضد ساوثهامبتون – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 2

أبرز مباريات كأس إيطاليا اليوم

ميلان ضد ليتشى، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الحزم ضد نيوم، الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة ثمانية.

الوحدة ضد الاتحاد، الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة ثمانية.

جدة ضد النصر، الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة ثمانية.

ربع نهائي كأس القارات للأندية

بيراميدز ضد الاهلي السعودي، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على منصة شاهد.

أهم مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي ضد حرس الحدود، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة on sports HD1.

الزمالك ضد الجونة، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 1HD.