دوري نايل| أبو سليمة يدرك التعادل مجددًا لحرس الحدود أمام الأهلي

تقام مباراة فريق حرس الحدود أمام نظيره فريق الأهلي حاليا، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بتقدم فريق الأهلي بثنائية مقابل هدف، سجل ثنائية الأهلي اللاعب جراديشار ومحمود حسن تريزيجية، بينما سجل محمد حمدي ذكي هدف الحدود في شوط المباراة الأول.

ونجح اللاعب إسلام أبو سليمة في إحراز هدف التعادل لفريق حرس الحدود مع الدقيقة 53'، بعدما حول أبو سليمة الكرة بقدمه من ضربة ركنية اصطدمت في اللاعب طاهر محمد طاهر وسكنت مرمى شوبير.

ويحتضن ملعب الكلية الحربية بالقاهرة مواجهة اليوم بين حرس الحدود والأهلي، والتي انطلقت صافرة بدايتها عند الساعة الخامسة عصر اليوم الثلاثاء.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الحادية عشرة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق حرس الحدود في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 8 نقاط.