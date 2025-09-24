نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اكتساح الأهلي السعودي.. موعد مباراة بيراميدز القادمة في كأس الإنتركونتيننتال 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بيراميدز فوزًا مستحقًا على نظيره الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتوج الفريق السماوي بلقب "بطل نصف الأرض"، بعدما حصد لقب كأس القارات الثلاث، "إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا"، على حساب أهلي جدة، وذلك بعدما كان قد فاز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي.

وبتلك النتيجة يتأهل النادٍ السماوي إلى المرحلة النهائية المجمعة للبطولة المقررة في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، لمواجهة الفائز من ديربي الأمريكتين.

موعد مباراة بيراميدز القادمة في كأس الإنتركونتيننتال

سيواجه بيراميدز الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم 13 ديسمبر 2025، في كأس التحدي.

بينما يصعد المتوج بكأس التحدي إلى نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا.