الأهلي يدرس الدخول في معسكر مغلق مبكرا استعدادا للقمة

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يدرس الدخول في معسكر مغلق مبكرا استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "يدرس عماد النحاس دخول المعسكر المغلق قبل المباراة بيومان في أحد فنادق القاهرة الجديدة".

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية في الثامن من عمر الدوري الممتاز.

محمد يوسف

