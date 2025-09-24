نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هاني رمزي: البداية المتعثرة للأهلي وقوة الزمالك تضع مباراة القمة تحت ضغط كبير في المقال التالي

قال هاني رمزي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إنّ بداية الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم كانت متعثرة وسيئة، فيما بدأ نادي الزمالك بقوة رغم تعثره الأخير قبل مباراة القمة المرتقبة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحمل ضغوطًا كبيرة، وأن النتائج النهائية تعتمد على تركيز اللاعبين وإصرارهم داخل الملعب.

وأشار رمزي إلى أن جمع مجموعة كبيرة من اللاعبين النجوم لا يضمن النجاح، بل يجب أن يدير هؤلاء اللاعبون بكفاءة عالية من قبل الإدارة والمدربين، موضحًا أن الأهلي يمتلك الموارد والإمكانات اللازمة لإعادة الفريق لمستواه القوي.

ولفت، إلى أن المشاكل المالية والبنية الإدارية في الزمالك تؤثر على ثقة الجماهير واللاعبين وأداء الفريق.

وتطرق رمزي إلى ضرورة تحسين منظومة كرة القدم المصرية بشكل عام، من خلال تطوير المنتخبات السنية والناشئين، وتأهيل المدربين، وربط الدوري المصري بدوري الدرجة الثانية لضمان اكتشاف المواهب بشكل منتظم، مؤكدًا أن الاهتمام بالمواهب الشابة هو مفتاح نجاح الكرة المصرية في المستقبل.

واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أهمية استثمار النجاحات الفردية مثل تجربة محمد صلاح وزيزو في تعزيز الشباب والمنتخبات، مع التركيز على التدريب المنهجي والانضباط الشخصي والالتزام داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن القدرات الفنية وحدها لا تكفي للنجاح على المستوى الدولي.