نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد صلاح الدين يتولى ملف أزمة ياسر إبراهيم بسبب جائزة رجل مباراة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، كشف رد فعل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أزمة ياسر إبراهيم وجائزة رجل المباراة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" المصدر أكد الجهاز الفني لم يرى ما حدث بعد المباراة ووليد صلاح الدين سيتولى الأمر واتخذ أولى قراراته بتهدئة الأمور في غرفة الملابس".

وأضاف:" وليد صلاح الدين رفض اتخاذ أي قرار في لحظتها وطلب تأجيل الأمر للغد والحديث مع ياسر إبراهيم قبل المران".

واختتم:" سيكون هناك لفت نظر لياسر إبراهيم ومن الممكن أن يكون هناك عقوبة أيضًا إن لزم الأمر".