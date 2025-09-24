نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى نجم: تغييرات الزمالك أمام الجونة متسرعة.. وعدي الدباغ مرشح ليكون هداف الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض، كان يغلب عليه الاستعجال في عملية التغيرات أمام الجونة في لقاء اليوم في مسابقة الدوري، وكان سببًا في التعادل.

وأضاف نجم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك، أن لديه تحفظ على الأداء الدفاعي للزمالك بنهاية المباراة أمام الجونة.

وتحدث الفلسطيني مصطفى نجم عن مواطنه عدي الدباغ مهاجم الفريق، حيث أكد أنه سيكون هداف الدوري هذا الموسم.

وأشار مصطفى نجم إلى أن عدي الدباغ لاعبًا كبيرًا ويرفض التقليل منه من اللاعبين السابقين للمنافس.

وأختتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلًا: "على لاعبي الزمالك نسيان ما حدث أمام الجونة والتركيز في لقاء القمة القادم".