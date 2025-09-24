الارشيف / الرياضة

الزمالك يدرس الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة القمة

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك يدرس الدخول في معسكر مغلق لمدة 4 أيام قبل مباراة القمة ضد .

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الفكرة الأساسية وراء القرار هي إن الجهاز الفني يريد زيادة التركيز عند اللاعبين ويبعدهم تمامًا عن أي ضغوطات أو تشتيت خارجي قبل المواجهة المهمة ضد النادي الأهلي".

واختتم:" المباراة ستكون الإثنين المقبل والأهلي نجح في الفوز على حرس الحدود فيما تعادل الزمالك مع الجونة في المباراة الأخيرة للفريقين قبل القمة".

