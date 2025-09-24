نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدرس الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك يدرس الدخول في معسكر مغلق لمدة 4 أيام قبل مباراة القمة ضد الأهلي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الفكرة الأساسية وراء القرار هي إن الجهاز الفني يريد زيادة التركيز عند اللاعبين ويبعدهم تمامًا عن أي ضغوطات أو تشتيت خارجي قبل المواجهة المهمة ضد النادي الأهلي".

واختتم:" المباراة ستكون الإثنين المقبل والأهلي نجح في الفوز على حرس الحدود فيما تعادل الزمالك مع الجونة في المباراة الأخيرة للفريقين قبل القمة".