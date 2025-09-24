الارشيف / الرياضة

نجم الأهلي: ياسر إبراهيم "قل من نفسه" بعد واقعة رجل المباراة

أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء إبراهيم نجم الاهلي السابق، على فوز الاهلي على حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ابراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مباراة القمة ليس لها حسابات والأهلي والزمالك ليسوا في افضل احولهم وفوز الاهلي امام حرس الحدود غير مطمئن 
واضاف: بيزيرا وشيكوبانزا كواليتي مختلف عن اسكواد الزمالك وتفكير الاهلي دايما مختلف ولاعبي الاهلي يحتاجون إلى الهدوء والانسجام بشكل اكبر.

وواصل: تصرف ياسر إبراهيم على رجل المباراة كان كارثة ويعني ان هناك أزمة في أوضة لبس الاهلي

وأردف: ياسر إبراهيم قل من نفسه بعد تصرفه عقب مباراة الاهلي واعتراضه على جائزة رجل المباراة

