بعد ثلاثية الإنتركونتيننتال.. ماييلي يؤدي مناسك العمرة ويشهر إسلامه رسميًا

أحمد جودة - القاهرة - نشر سامي أباظة إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صورًا له رفقة فيستون ماييلي نجم وهداف الفريق بملابس الإحرام عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد الفوز التاريخي على أهلي جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال أمس.

وكشف "أباظة" عن إشهار فيستون ماييلي إسلامه رسميًا، وتغيير اسمه إلى إبراهيم ماييلي.

وكان الكونغولى فيستون ماييلى لاعب بيراميدز قد نشر صورًا عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، له خلال أداء العمرة يظهر فيها مع صديقه بالفريق البوركينابى إبراهيما بلاتي توريه على هامش التواجد بالمملكة العربية السعودية.

وحقق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على أهلى جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة، وأصبح إبراهيم ماييلى أول لاعب يسجل ثلاثية في مباراة واحدة بالبطولة بنظامها الجديد الذي انطلق العام الماضي.

وتأهل بيراميدز إلى المرحلة النهائية المجمعة للبطولة المقررة في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، لمواجهة الفائز من ديربي الأمريكتين يوم 13 ديسمبر، وسيحصل على مكافأة مالية تبلغ مليوني دولار، في خطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام بيراميدز في مشواره العالمي.

وسجل أهداف بيراميدز الثلاثة إبراهيم ماييلى ليسطر حروف اسمه في سجل بطولات الفريق السماوى، محققًا اللقب الثالث تاريخيًا بعد كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وأخيرًا كأس القارات الثلاث، فيما أمام الفريق فرصة تاريخية للتتويج بلقب رابع وهو يواجه نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، ولقب خامس وهو يواجه بطل الأمريكتين، ولقب سادس في كأس السوبر المصري قبل نهاية هذا العام.