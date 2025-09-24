نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فولهام يتحرك لتأمين بقاء هاري ويلسون بعد اهتمام ليدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي فولهام، أن لاعب الوسط الويلزي هاري ويلسون، البالغ من العمر 28 عامًا، سيبدأ محادثات مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سيلفا، في تصريحات نقلتها شبكة Sky Sports، أن النادي حريص على الحفاظ على خدمات ويلسون، الذي يُعد من العناصر الهامة في تشكيلة الفريق، وذلك بعد أن كان هدفًا لنادي ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف المدير الفني أن المحادثات ستتم في الوقت المناسب، مؤكدًا وجود رغبة متبادلة بين الطرفين في الاستمرار، خصوصًا في ظل الأداء الإيجابي الذي يقدّمه اللاعب منذ بداية الموسم.

وكان ويلسون قد انضم إلى فولهام في 2021، ونجح في إثبات نفسه كعنصر هجومي مؤثر، سواء في صناعة الأهداف أو تسجيلها، مما جعله محط أنظار عدد من الأندية الإنجليزية.