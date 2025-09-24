نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدز يُخطط لتدعيمات هجومية في يناير بضم جناح وصانع ألعاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ليدز يونايتد إلى تعزيز صفوفه الهجومية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، من خلال التعاقد مع جناح هجومي وصانع ألعاب، في إطار جهود النادي للعودة بقوة إلى سباق المنافسة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما أوردته شبكة Football Insider، فإن إدارة ليدز وضعت ملف تدعيم الثلث الهجومي كأولوية قصوى في يناير، في ظل الحاجة إلى المزيد من الإبداع والحسم في الثلث الأخير من الملعب.

ويُراقب ليدز عددًا من الأسماء المحتملة تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية مع بداية فترة الانتقالات، حيث يأمل الجهاز الفني في إضافة نوعية قادرة على صناعة الفارق، خصوصًا بعد البداية المتفاوتة للفريق هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).