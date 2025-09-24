الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت وسائل إعلام عبرية أن كيان الاحتلال نجا من تصويت كان من المتوقع أن يؤدي إلى تعليق عضويته في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بعد تدخل دبلوماسي مكثف قاده مسؤولون أمريكيون، حال دون طرح التصويت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد.

ضغوط أمريكية توقف قرار رياضي تاريخي ضد إسرائيل

ووفقًا للمصادر، فإن التصويت كان شبه مؤكد تمريره بأغلبية ساحقة، بعد أن استخدمت قطر نفوذها للدفع باتجاه طرحه، في أعقاب ضربة إسرائيلية فاشلة في الدوحة أثارت غضبًا واسعًا.



وكان مسؤولون في الكيان قد حذروا من أن أي تعليق للعضوية سيكون بمثابة "ضربة شبه قاضية" لكرة القدم لديهم، في وقت تصاعدت فيه الضغوط من عدة جبهات، تجاوزت الاحتجاجات الجماهيرية لتصل إلى مستويات رسمية رفيعة.

فقد دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تعليق عضوية الكيان في "فيفا" و"ويفا"، مستندين إلى نتائج لجنة تحقيق أممية تفيد بارتكاب "إبادة جماعية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



كما قاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حملة متواصلة ضد مشاركة الاحتلال، وقدم اقتراحًا رسميًا لمؤتمر "فيفا" في مايو 2024 لتعليق عضويته.

وتزايدت الضغوط السياسية والشعبية في أوروبا، حيث دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى مقاطعة رياضية، فيما انتشرت لافتات مثل "ارفعوا البطاقة الحمراء للاحتلال" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" في الملاعب الأوروبية.



وبحسب التقارير، فإن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر 2025، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، دفع قطر، الداعم المالي الرئيسي لـ"ويفا"، إلى تكثيف جهودها لدفع التصويت نحو الطرد.

إلا أن الضغوط الأمريكية في اللحظات الأخيرة كانت حاسمة في منع التصويت، ما أثار جدلاً واسعًا حول تسييس المؤسسات الرياضية الدولية.