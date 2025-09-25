الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب الجماهير السعودية والعربية معرفة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود، حيث تُعد المواجهة من أبرز مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين وتحرص شبكة قنوات SSC الرياضية على تقديم تغطية مباشرة وحصرية للقاء، وذلك عبر قنواتها المشفرة والمفتوحة على القمر الصناعي عرب سات، مع توفير خدمة النقل عبر تطبيق Shahid VIP لمشتركيه وتأتي هذه التغطية لتعكس الاهتمام الكبير بالمباراة، خاصة وأن نادي الهلال يحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة تتابع مبارياته باستمرار.

لا تفوتها.. القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والاخدود في دوري روشن السعودي.. قمة الابطال

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباراة الهلال والأخدود ضمن منافسات الجولة الجديدة من دوري روشن للمحترفينوومن المقرر أن تُقام المواجهة مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة هذا الموعد يمنح فرصة كبيرة للجماهير في مختلف الدول العربية لمتابعة المباراة عبر الشاشات، حيث يُتوقع أن تشهد المدرجات حضوراً جماهيرياً مكثفاً لدعم الفريقين.

استعدادات الهلال لمباراة الأخدود

يدخل نادي الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية في الجولات السابقة من دوري روشن السعودي، حيث يسعى الفريق للحفاظ على صدارة جدول الترتيب وتوسيع الفارق مع منافسيه ويعتمد المدرب على نجومه البارزين وفي مقدمتهم اللاعبين الدوليين الذين يملكون خبرة كبيرة في المباريات الحاسمة جماهير الهلال تنتظر أداءً مميزاً، خاصة مع التعاقدات القوية التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

طموحات نادي الأخدود في مواجهة الهلال

على الجانب الآخر، يدخل نادي الأخدود المباراة برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري. ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنياً ونفسياً لمواجهة الضغط الكبير المتوقع أمام الهلال ورغم صعوبة اللقاء، فإن الأخدود يسعى لاستغلال الهجمات المرتدة والكرات الثابتة لتهديد شباك المنافس، ما يجعل المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات.