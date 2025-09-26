نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الآسيوية مواعيد مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

يحتل كلا من النصر والاتحاد والتعاون صدارة الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بينما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 8 نقاط وجاء القادسية في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

توج الاتحاد بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال حتى الجولات الأخيرة.

تقوم قنوات Ssc سبورت بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

- الأهلي والحزم الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ضمك والاتفاق الساعة 7 الا ثلث مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد والنصر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

