نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استياء داخل الزمالك بسبب ما قام به الأهلي.. ماذا حدث؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، عن حالة من الاستياء داخل نادي الزمالك، بعدما تلقى النادي 25 دعوة فقط لحضور مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الإدارة البيضاء ستتعامل بالمثل في مباراة الدور الثاني بين الفريقين.

وأوضح يحيى أن الزمالك قد يشهد عودة الثنائي محمود جهاد وأحمد ربيع إلى قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أن مشاركتهما ستكون ذات أهمية كبيرة في ظل الغيابات المتعددة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات.

كما أشار إلى أن موقف اللاعب نبيل عماد "دونجا" لم يُحسم بعد بخصوص لحاقه بالمباراة المرتقبة، مؤكدًا أن الجهاز الفني مطالب بتجهيز جميع العناصر المتاحة دون النظر إلى فكرة اللاعب الأساسي أو البديل، حيث إن مباراة القمة تحتاج إلى جاهزية كاملة من كل أفراد الفريق.

وتطرق يحيى للحديث عن اللقاء المقبل للزمالك أمام غزل المحلة، والذي سيُقام على ملعب هيئة قناة السويس، معتبرًا أن الفريق فرّط في فرصة ثمينة لتوسيع الفارق مع منافسيه بعد التعادل الأخير أمام الجونة، وهو ما يمنح الأهلي دفعة قوية للعودة إلى دائرة المنافسة على قمة جدول الدوري.