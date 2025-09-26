نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت نارية داخل الأهلي| الأهلي يتمسك بزيزو وتريزيجيه.. 10 ملايين دولار شرط رحيل إمام عاشور وتحركات جديدة في الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي محمد أبو علي أن إدارة النادي الأهلي جددت تمسكها ببقاء نجمي الفريق أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن تريزيجيه، مشددًا على أن الثنائي يُعد "خطًا أحمر" داخل القلعة الحمراء، ولا توجد أي نية للتفريط في خدماتهما خلال الفترة المقبلة، نظرًا لقيمتهما الفنية الكبيرة وتأثيرهما الواضح على أداء الفريق.

وأوضح أبو علي، خلال تصريحاته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، أن الأهلي منفتح على فكرة رحيل بعض اللاعبين، ولكن وفقًا لشروط ومعايير مالية محددة تضمن الاستفادة المثلى للنادي. وأشار إلى أن الإدارة وضعت مبلغًا لا يقل عن 10 ملايين دولار كشرط أساسي للموافقة على احتراف اللاعب إمام عاشور خارجيًا، حال تلقيه عرضًا رسميًا يليق بإمكانياته.

وفي سياق متصل، كشف أبو علي عن استمرار تحركات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يضع النادي التعاقد مع إبراهيم عادل على رأس أولوياته، خاصة بعد انتقاله مؤخرًا إلى الدوري الإماراتي، إذ ترى الإدارة الحمراء فيه عنصرًا مميزًا قادرًا على تعزيز القدرات الهجومية للفريق.

كما أشار إلى أن مسؤولي الأهلي يخططون لاستعادة المدافع محمد عبد المنعم، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي، نظرًا لخبراته الكبيرة وانسجامه مع زملائه، ما يجعله خيارًا استراتيجيًا لدعم المنظومة الدفاعية في الموسم الجديد.

وبذلك، يواصل الأهلي تحركاته المدروسة بين التمسك بالنجوم الأساسيين ووضع شروط صارمة أمام الاحتراف الخارجي، بالتوازي مع محاولات ضم صفقات جديدة تعزز من قوة الفريق قبل استحقاقاته المحلية والقارية المقبلة.